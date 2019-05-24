29 хоровых и вокальных коллективов области приняли участие в фестивале «Дни славянской письменности и культуры»

Областной фестиваль «Дни славянской письменности и культуры» прошел сегодня в Иркутске. В 130 квартале собрались более 350 исполнителей русской классической хоровой школы.

Фестиваль посвящен Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Именно это в IX веке послужило толчком к развитию русского языка.

ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ: Язык — это душа народа. Мы все знаем об этом. И если мы его не сбережем, если для нас наш собственный язык перестанет быть драгоценностью, перестанет быть тем, что в себе содержит наша душа, мы потеряем все. И поэтому праздник этот призван к тому, чтобы собрать всех, кому дорого всякое слово.

Тем, кому всякое слово дорого собрались сегодня в 130 квартале. Организаторы фестиваля — областной дом народного творчества совместно с региональным отделением Всероссийского хорового общества и региональное министерство культуры.

Людмила ГЕРДА, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: Русский язык имеет свою актуальность и сегодня, особенно сегодня, когда мы употребляем очень много иностранных слов. И, конечно, сегодня в городе Иркутске, в 130 квартале, мы, объединившись через свою культуру, через традиционную народную культуру, прославляем, конечно, Кирилла и Мефодия. Не было бы слова, не было бы песен.

А песни сегодня звучали самые разные. Исполняли их более 350 человек — 29 хоровых и вокальных коллективов со всей Иркутской области.