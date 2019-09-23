18-й Международный кинофестиваль «Человек и природа» завершился в Иркутске

Сегодня в Иркутске закрывают 18-й Международный кинофестиваль «Человек и природа». В программе было 28 фильмов. Это документальные, игровые, полнокупольные и анимационные картины. И вот прямо сейчас объявили победителей. В кинотеатре «Звездный», где проходит церемония закрытия фестиваля, сейчас работает наш корреспондент Марина Беклемишева.