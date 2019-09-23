18-й Международный кинофестиваль «Человек и природа» завершился в Иркутске

23.09.19

Сегодня в Иркутске закрывают 18-й Международный кинофестиваль «Человек и природа». В программе было 28 фильмов. Это документальные, игровые, полнокупольные и анимационные картины. И вот прямо сейчас объявили победителей. В кинотеатре «Звездный», где проходит церемония закрытия фестиваля, сейчас работает наш корреспондент Марина Беклемишева.

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