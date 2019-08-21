12 сентября Иркутский драматический театр открывает новый сезон

Новые постановки и проекты — драматический театр выходит из отпуска. Сегодня состоялась первая встреча труппы. Планы у иркутских артистов грандиозные. О том, что предстоит в новом сезоне, расскажем далее.

Почти два месяца в этом зале не звучали аплодисменты. И вот сегодня люди, которые привыкли находиться по ту сторону рампы, аплодируют сами себе и своему театру. Охлопковцы начинают новый сезон. Начинают с приятного: заслуженную артистку России Татьяну Двинскую поздравили с юбилеем. После поздравлений переходят к делам более серьезным.

Планы на предстоящий сезон очень масштабные. Откроют его 12 сентября премьерой. «Горе от ума» в постановке главного режиссера театра Станислава Мальцева. И буквально через несколько дней после открытия стартует главное событие этого года — Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова.

Станислав МАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.ОХЛОПКОВА: К вампиловскому фестивалю мы подошли с тремя названиями современных авторов, живущих среди нас. Более того, благодаря усилиям Татьяны Довгополой Ярослава Пулинович приедет на фестиваль. Прочитает свою новую пьесу на двух артистов. Я еще не читал, но Татьяна уверяет, что это так.

Последняя премьера театра в прошлом сезоне как раз была по пьесе Ярославы Пулинович. «Земля Эльзы» в постановке Дмитрия Акимова вызвала большой ажиотаж среди иркутских зрителей, и теперь постановку сможет оценить сама автор. Афиша фестиваля в этом году удивляет новинками и разнообразием. Она разделилась практически пополам на современную и классическую драматургию. Это 19 коллективов, которые покажут 23 спектакля. Гости из Франции, Польши, Монголии и Израиля, а также театры из 11 регионов нашей страны. Кроме того, перед иркутским зрителем предстанет одна из самых нашумевших театральных постановок в стране.

Татьяна ДОВГОПОЛАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ: Башкирский театр драмы привезет нам нашумевший роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Я думаю, что многие уже прочитали этот роман, он является таким бестселлером нашего времени. И многие захотят его посмотреть.

Фестиваль Вампилова будет проходить на 4-х площадках. Это драматический театр, театр кукол «Аистенок», музей декабристов и Иркутский дом актера. Увидеть постановки можно будет с 16 по 22 сентября.