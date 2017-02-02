Региональные парламентарии побывали на соц. объектах в Качуге

Детский сад в Качуге пришлось закрыть для посещения после капитального ремонта. Подрядчик не учел особенности здания, из-за этого начали рушиться полы. Сейчас дети переведены в другие учреждения. Почему строители не хотят исправлять свои ошибки — выясняли депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Они приехали на территорию проверить социальные объекты.

Согласно документам здесь в селе Анга Качугского района еще месяц назад должен был появиться новый спортивный зал школы. По факту даже не закончены работы по устройству фундамента. В условиях экстремально низких температур – ночью до -46 градусов – рабочие пытаются отогреть бетон. В целом, здесь все так же, как и два месяца назад, когда село в предыдущий раз посещали депутаты Законодательного Собрания области. И уже тогда говорили – в проекте ошибка. Укладывать основание спортзала на такой глубине нет никакой необходимости.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области, фракция «Единая Россия»

– Максим Юрьевич, у меня к вам вопрос — вы строитель?

– Да.

– Специалист?

– Да.

– А зачем на таком основании вы полезли на такую глубину? У меня вопрос профессиональный. Это же глупость полнейшая. Вот смотрите – плетняк. Оно на метровой глубине могло спокойно нести всю тяжесть этих конструкций. Вы со мной согласны как строитель?

– Согласен.

– Вы поймите, это же ваши затраты. Вы куда смотрели? Вы куда смотрите? Это деньги народные! А они сейчас будут претендовать, чтобы за эту дурацкую работу им заплатили! Они сейчас на это будут претендовать! И вы вынуждены будете согласиться, потому что у них в качестве аргумента –проект.

Переделывать будут за свой счет. При чем, в максимально сжатые сроки. Рядом возводится еще один очень значимый для региона объект – культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова. Здесь работа не останавливается ни на минуту. К концу августа, то есть ко времени празднования 220-летия со дня рождения святителя, историко-просветительский комплекс должен быть готов к приему гостей. Прилегающие дома расселены. Началась расчистка фундамента разрушенной Троицкой церкви. Весь процесс – на контроле у Законодательного собрания региона.

На контроле депутаты держат и этот объект – детский сад «Колокольчик» в Качуге. В группах сейчас тихо. Воспитанники распределены в три ближайших дошкольных учреждения. Причина – капитальный ремонт, который провели в 2013 году. После завершения работ полы в здании выглядят вот так. Подрядчик не учел конструктивных особенностей. Но исправлять ошибку в рамках гарантийных обязательств не торопится.

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области, фракция «Единая Россия»

Это наша боль. Потому что совершенно уникальная ситуация, когда вложив определенные средства, в том числе, из областного бюджета, мы увидели такое. Идут судебные процессы, но мы надеемся, что в сентябре этого года мы услышим там детские голоса, как сказала мэр, и эта проблема будет устранена.

Сергея Брилку здесь встречают как старого друга. Это село Манзурка, дом Ольги Копыловой. Стройку закончили чуть больше двух месяцев назад.

Ольга Копылова, жительница с. Манзурка

С той стороны сделали точно такую же веранду как здесь – как бы запасной выход, да и для рассады там место солнечное. Все с пользой!

У Копыловых 15 приемных детей и трое своих. Семью весной прошлого года постигло большое несчастье – дом сгорел. За помощью женщина обратилась к председателю Законодательного Собрания и местным предпринимателям. Один на один с проблемой многодетную мать не оставили

Ольга Копылова, жительница с. Манзурка

Сергей Фатеевич на протяжении всей стройки приезжал, интересовался – что нам еще надо. И знаете, так он близко принял к душе нашу беду! Спасибо огромное.

Теперь депутатов ждут и на официальное новоселье – уже после того, как новый дом осядет и семья закончит ремонт.