Семья сгорела на пожаре в Иркутской области

ЧП случилось в поселке Усть-Ордынский. Полыхающий дом в четвертом часу ночи увидел местный житель Николай Кайгородов. Через разбитое окно он залез внутрь и вынес 7-ми месячного ребёнка. После чего помог выбраться 16-летней девушке. Параллельно соседи вызвали пожарных. Когда они прибыли на место, огнём были охвачены веранда, кровля. Внутри дома спасатели обнаружили тела четырёх человек: семейная пара и их дети – 17-летяя девушка и мальчик 7 лет. По оперативным данным, пожар начался с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри дома.