Платить за отопление по фактическому потреблению — удобнее ли это, чем прежняя система? В прошлом году Иркутск перешел на новый порядок расчета. Если раньше сумму распределяли на 12 месяцев, то сейчас жители платят за тепло только в отопительный период. Жилнадзор отмечает: в 2018 году жалоб от людей стало существенно меньше, а в этом году не было совсем. В то же время ресурсники особой разницы в двух системах не видят.

Андрей ХАРИТОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»: Мы видим рост обращений именно к нам, граждане спрашивают: поясните вот этот расчет, откуда взялась эта цифра? Это не жалоба в жилнадзор, что вообще происходит такое. Люди понимают: да, должно быть больше, но почему именно столько? Почему 1500, а не 1235? И вот таких у нас обращений иногда доходит до 50 в сутки, за день.

Сейчас жители Иркутской области задолжали за тепло 800 миллионов рублей. Должников 39 тысяч.