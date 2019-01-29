Высокие мировые цены на нефть стали причиной профицита областного бюджета в 2018 году

В казне Иркутской области осталось почти 14 миллиардов рублей. Ситуация не уникальная, подобная в 70 регионах России, да и федеральный бюджет остался в плюсе. В основном потому, что в прогноз социально-экономического развития страны на прошлый год заложили 43 доллара за баррель, а в реальности нефть стоила в среднем 70 долларов. Большая часть профицита в Иркутской области уже распределена.

Александр КАНЕВСКИЙ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Половина средств направлена на погашение государственного долга, это 6,3 млрд рублей. Из оставшейся части 0,8 млрд рублей будут направлены в соответствии с бюджетными правилами на финансирование дорожной деятельности, так как это остатки средств дорожного фонда, и 3,3 млрд рублей — это остатки неисполненных бюджетных ассигнований, они будут направлены на те же цели, по которым были законтрактованы те или иные обязательства, в том числе муниципальными образованиями.

Остаток сверхплановых доходов – 3,6 миллиарда рублей — губернатор Сергей Левченко предлагает направить на сферу образования и дифференциацию зарплаты бюджетников.