Материнский капитал за первенца будут выплачивать родителям с этого года

Материнский капитал за первенца будут выплачивать родителям с этого года15.01.20
С таким предложением выступил президент Владимир Путин. Во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства поручил продлить программу материнского капитала минимум до 2026 года и выдавать разовую выплату семьям, в которых появился первый ребенок. При этом материнский капитал на второго ребенка увеличат на 150 тысяч рублей. То есть сумма выплаты превысит 616 тысяч и будет индексироваться. Напомним, сейчас размер маткапитала составляет 470 тысяч. Также президент предложил ввести выплату за классное руководство учителям. Не менее 5 тысяч рублей в месяц. Финансирование будет из федерального бюджета.
Алексей НЕГОДАЙЛО, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:
У меня у самого отец был преподавателем в медколледже. И классное руководство — это огромная ответственность. И если такая помощь будет классным руководителям — это огромное подспорье и для учителей, и для страны.
Дарья ДЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ»:
Очень такие значимые президентом приняты шаги, которые действительно помогут большому числу нашего населения, которые действительно нуждаются в поддержке.
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