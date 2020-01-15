Материнский капитал за первенца будут выплачивать родителям с этого года

С таким предложением выступил президент Владимир Путин. Во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства поручил продлить программу материнского капитала минимум до 2026 года и выдавать разовую выплату семьям, в которых появился первый ребенок. При этом материнский капитал на второго ребенка увеличат на 150 тысяч рублей. То есть сумма выплаты превысит 616 тысяч и будет индексироваться. Напомним, сейчас размер маткапитала составляет 470 тысяч. Также президент предложил ввести выплату за классное руководство учителям. Не менее 5 тысяч рублей в месяц. Финансирование будет из федерального бюджета.

Алексей НЕГОДАЙЛО, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

У меня у самого отец был преподавателем в медколледже. И классное руководство — это огромная ответственность. И если такая помощь будет классным руководителям — это огромное подспорье и для учителей, и для страны.

Дарья ДЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ»:

Очень такие значимые президентом приняты шаги, которые действительно помогут большому числу нашего населения, которые действительно нуждаются в поддержке.