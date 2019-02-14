Временное эмбарго на экспорт леса из России
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Временное эмбарго на экспорт леса из России

14.02.19

Такую меру предложила ввести спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предложение она озвучила на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Матвиенко также попросила главу правительства организовать проверку договоров аренды лесных участков в России на предмет законности их заключения. Практически вся лесная отрасль в настоящее время находится в «теневом секторе». Причину сложившейся ситуации политик видит в недостатках законодательного регулирования. Депутат Государственной Думы Михаил Щапов поддерживает временное эмбарго на экспорт древесины. По словам Щапова, основная проблема в лесной отрасли заключается в том, что нет четкой федеральной политики в отношении этого ресурса.

 

Михаил Щапов, депутат Государственной Думы от Иркутской области:

Безусловно, одной из мер может быть запрет на вывоз и круглого леса, и, может, даже пиломатериалов. Они вывозятся без пошлины. Никакой доходности в бюджет государства не несут.

 

Кроме того, Михаил Щапов внес законопроект, который позволяет не допускать на аукционы компании с налоговой задолженностью. Сейчас он находится на рассмотрении Государственной Думы.

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