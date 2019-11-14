Вопрос депутата Михаила Щапова вызвал дискуссию в Государственной Думе

Наказывать чиновников за неэффективное использование бюджетных средств — эту тему горячо обсудили парламентарии Государственной Думы. Дискуссию всколыхнул вопрос депутата Михаила Щапова по объему неисполненных расходов казны. В 2019 году цифра может составить астрономическую сумму — триллион рублей.

Жилье гражданам, выезжающим из районов крайнего севера, предоставление путевок на санаторное лечение ветеранам и инвалидам и многое другое. То, что положено, люди ждут годами, говорит депутат Госдумы Михаил Щапов.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С чем связано систематическое недофинансирование государства перед гражданами, какие чиновники и в каком объеме несут ответственность за это?

Вопрос Михаила Щапова вызвал острую дискуссию в парламенте. Первый вице-премьер Антон Силуанов держит ответ и соглашается с усилением депутатского контроля за реализацией адресных федеральных программ.

Антон СИЛУАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: Решение правительства более жестко относится к тем ведомствам, которые спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в программах, бюджетах, и мы видим неисполнение.

Спикер Госдумы призывает называть вещи своими именами. Он просит главу счетной палаты предоставить список министерств и регионов, где по какой-то причине не решаются задачи, поставленные президентом и федеральным правительством. Речь, в том числе, идет о «замороженных» социальных объектах, а значит, о неэффективном расходовании бюджетных средств.

Вячеслав ВОЛОДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ: Кто сейчас может сказать, у нас 370 объектов кто завалил? Можно будет к следующему чтению бюджета предоставить информацию, какие ведомства неэффективно сработали?

Конкретный вопрос депутата Щапова повлек за собой серьезные решения. Парламентарий уверен: за плохую работу чиновники обязательно должны нести ответственность.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Одна из самых серьезных проблем бюджета — неисполнение обязательств государства перед гражданами. По данным счетной палаты, в этом году бюджет не исполнит обязательств на 1 триллион рублей. Это огромная сумма. И на эту сумму не будут дополучены льготы, не будут достроены соцобъекты и не будут решены многие другие вопросы.

В Госдуме продолжат обсуждение острой темы. А что касается бюджета для Иркутской области, ситуация стабильная. По сравнению с началом года поддержка федерального центра выросла на полмиллиарда рублей.