Вопрос депутата Михаила Щапова вызвал дискуссию в Государственной Думе

14.11.19

Наказывать чиновников за неэффективное использование бюджетных средств — эту тему горячо обсудили парламентарии Государственной Думы. Дискуссию всколыхнул вопрос депутата Михаила Щапова по объему неисполненных расходов казны. В 2019 году цифра может составить астрономическую сумму — триллион рублей.

 

Жилье гражданам, выезжающим из районов крайнего севера, предоставление путевок на санаторное лечение ветеранам и инвалидам и многое другое. То, что положено, люди ждут годами, говорит депутат Госдумы Михаил Щапов.

 

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

С чем связано систематическое недофинансирование государства перед гражданами, какие чиновники и в каком объеме несут ответственность за это?

 

Вопрос Михаила Щапова вызвал острую дискуссию в парламенте. Первый вице-премьер Антон Силуанов держит ответ и соглашается с усилением депутатского контроля за реализацией адресных федеральных программ.

 

Антон СИЛУАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Решение правительства более жестко относится к тем ведомствам, которые спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в программах, бюджетах, и мы видим неисполнение.

 

Спикер Госдумы призывает называть вещи своими именами. Он просит главу счетной палаты предоставить список министерств и регионов, где по какой-то причине не решаются задачи, поставленные президентом и федеральным правительством. Речь, в том числе, идет о «замороженных» социальных объектах, а значит, о неэффективном расходовании бюджетных средств.

 

Вячеслав ВОЛОДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ:

Кто сейчас может сказать, у нас 370 объектов кто завалил? Можно будет к следующему чтению бюджета предоставить информацию, какие ведомства неэффективно сработали?

 

Конкретный вопрос депутата Щапова повлек за собой серьезные решения. Парламентарий уверен: за плохую работу чиновники обязательно должны нести ответственность.

 

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Одна из самых серьезных проблем бюджета — неисполнение обязательств государства перед гражданами. По данным счетной палаты, в этом году бюджет не исполнит обязательств на 1 триллион рублей. Это огромная сумма. И на эту сумму не будут дополучены льготы, не будут достроены соцобъекты и не будут решены многие другие вопросы.

 

В Госдуме продолжат обсуждение острой темы. А что касается бюджета для Иркутской области, ситуация стабильная. По сравнению с началом года поддержка федерального центра выросла на полмиллиарда рублей.

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