Внешнеторговый оборот Иркутской области и Австрии увеличился

Внешнеторговый оборот Приангарья и Австрии в 2018 году удалось увеличить более чем вполовину. И это не предел: у региона есть новые перспективные направления сотрудничества с европейской страной. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко в Вене во время презентации потенциала Иркутской области в Федеральной палате экономики Австрии. Он отметил: регион в основном поставляет обработанные лесоматериалы, Австрия же в свою очередь отправляет в область продукцию машиностроения.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Иркутская область экспортно ориентированный регион, и внешнеторговый оборот со многими странами мира — а мы торгуем более чем со 100 странами — составил 8,5 млрд долларов, и он вырос на 15%. Мы торгуем не только с теми, кто находится рядом с нами, но и со многими странами.

Дмитрий ЛЮБИНСКИЙ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ и ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РОССИИ в АВСТРИИ:

Мы говорили о сфере деревообработки, мы говорили о медицинском кластере, о природоохранных технологиях, о вопросах водоочистки, мусоросжигания и других проектах из этой сферы.

Кроме того, делегация Приангарья провела встречу с руководством одного из крупных международных концернов, посетила деревообрабатывающую компанию и несколько учреждений здравоохранения, в числе которых академия по борьбе с онкозаболеваниями при венской частной клинике.