В Приангарье поступили в обращение купюры номиналом 2000 рублей

Попасть на новые банкноты мог и Иркутск с изображением бабра или озера Байкал.



Строчка из песни группы «Мумий Тролль» оказалась пророческой. Спустя 20 лет после выхода композиции «Владивосток 2000» в обращение выходит денежная банкнота номиналом две тысячи рублей с изображением символа самой крайней точки страны. Поэтому сначала купюру отправили в банки Владивостока, а сегодня банкноты поступили в кредитные организации Иркутской области.

Александр Медведев, заместитель управляющего отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России: Они планомерно выпускаются в обращение для населения. Населению доступно. Что касается подготовки банковской техники, счетно- сортировальных машин и банкоматов, здесь готовность кредитных организаций в разной степени. Кто-то уже готов, кто-то в процессе.

Если банкомат не принимает новую купюру, паниковать не стоит. Это не фальшивая банкнота — скорее всего, технику еще не перепрограммировали. Денежные знаки имеют высокотехнологичную защиту и более 10 признаков, что существенно усложняет фальсификацию.

Карту, а также лося и косулю, можно разглядеть на двухтысячной банкноте только с помощью специального оборудования. Невооруженным взглядом удастся разглядеть лишь водяные знаки и голографическую ленту. Для этого достаточно посмотреть на купюру под углом или на просвет

Юлия Садыкова, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России: На просвет водяной знак выполнен в виде моста на фоне солнца с переходом от более светлого к темному. Также более контрастное изображение номинала. Защитная нить в толще бумаги, голографическая.

Решение о выпуске новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей было принято Центробанком. Попасть на новые купюры мог и Иркутск с изображением бабра или Байкала. Но самое глубокое озеро и мифический зверь не прошли народное голосование. На последнем этапе победу вырвал Севастополь. Купюры номиналом 200 рублей в Иркутскую область поступят в начале 2018 года.