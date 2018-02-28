В Иркутской области в этом году появятся дополнительные меры поддержки населения

Работникам государственных социальных учреждений будут компенсировать стоимость путевок на на санаторно-курортное лечение на территории региона.

В этом зале социальные работники, воспитатели и врачи. Те, кто ежедневно помогает пенсионерам, инвалидам и детям, проживающих в социальных учреждениях. На расширенной коллегии регионального отраслевого министерства подводят итоги года и обсуждают новые меры социальной поддержки. Глава Приангарья выступает с заявлением.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Я принял решение о том, чтобы мы компенсировали до 80% средств на путевки, на приобретение путевок вот этих категорий социальных работников. У них невысокая заработная плата, им нужно хорошо отдыхать. Не всегда они имеют возможность покупать хорошие путевки хорошо отдохнуть, поэтому мы им будем компенсировать в общей сложности где-то до 25 тысяч рублей.

Проект уже подготовлен и проходит процедуру согласования. Компенсации начнут выплачивать в ближайшее время. Для улучшения качества жизни жителей Приангарья в 2018-ом планируется ввести ещё ряд изменений. Так, возобновится вручение премий губернатора Иркутской области. Социальные работники будут получать денежное вознаграждение за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Ольга Искоростинская, директор комплексного центра социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов: Вы, наверное, сами уже увидели, что встретили эту инициативу аплодисментами. Поэтому мы очень рады за возрождение таких инициатив, большое спасибо. Мы ежегодно участвуем в конкурсах. И неоднократно наши социальные работники премии губернатора.

Также новые меры поддержки вводятся для категории Дети войны. Около 150 тысяч человек будут ежегодно получать денежную выплату в две тысячи рублей ко Дню Победы. Кроме того, этой категории граждан, а также инвалидам 1 и 2 группы предоставят бесплатное социальное обслуживание на дому. С начала года увеличено количество подразделений органов опеки. В этом году для них приобретут 10 автомобилей и обновят компьютерную технику.

Вера Макарова, директор реабилитационного центра Иркутского района: Это прекрасно для сотрудников нашей сферы, потому что мы чувствуем, что все-таки внимание к нам пристальное. И оценивают нашу работу. Поэтому мы все, думаю, поддерживаем эти инициативы.

В 2017 году в Прингарье предоставляли 116 мер социальной поддержки для 100 категорий граждан. На эти цели из областного бюджета было выделено 11 млрд 600 млн рублей. Всего социальные услуги получили 269 тыс. человек. В этом году цифру планируется увеличить.