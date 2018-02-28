В Иркутской области экспорт превысил импорт в пять раз в 2017-ом году

В Иркутской области экспорт превысил импорт в пять раз в 2017-ом году28.02.18
Как сообщается на сайте Иркутскстата со ссылкой на Сибирское таможенное управление в другие страны поставлено продукции более чем на 6 млрд. долларов. Из Иркутской области на экспорт идут в основном нефтепродукты, необработанный алюминий и продукция лесопромышленного комплекса. При этом доля леса, вывезенного без предварительной обработки, постепенно снижается.
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