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В Иркутской области экспорт превысил импорт в пять раз в 2017-ом году

28.02.18

Как сообщается на сайте Иркутскстата со ссылкой на Сибирское таможенное управление в другие страны поставлено продукции более чем на 6 млрд. долларов. Из Иркутской области на экспорт идут в основном нефтепродукты, необработанный алюминий и продукция лесопромышленного комплекса. При этом доля леса, вывезенного без предварительной обработки, постепенно снижается.

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