В Иркутске стартовал «Байкал Бизнес Форум»

В Иркутске сегодня начался «Байкал Бизнес Форум», где представители бизнеса и власти сверяют свои планы развития и объемы инвестиций. Губернатор области Сергей Левченко выступил с инвестиционным посланием, в котором рассказал о перспективах ближайшей пятилетки.

Предприниматели области сегодня все в Иркутске на «Байкал Бизнес Форуме». В регионе серьезный рост инвестиций. За последний год их объем вырос на 17% и составил 316 млрд рублей. Экономические планы на ближайшие пять лет озвучил губернатор Сергей Левченко в инвестиционном послании. В регионе запланирована масштабная индустриализация. Задача — не менее ста новых предприятий, в создание которых вложат не менее 1 триллиона рублей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Повышение управляемости — вот главная задача, на которую мы опирались при разработке государственного плана социально-экономического развития Иркутской области 2019-2023 гг. Государственный план нужен нам, чтобы эффективно спланировать и скоординировать работу органов власти, с максимальной отдачей использовать имеющиеся у нас ресурсы.

В озвученном послании важное место занимают общефедеральные экономические проекты, к которым область должна быть готова.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, МЭР ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА: Нулевой километр «Силы Сибири» находится в Жигалово, поэтому перед муниципалитетом стоят основные задачи подготовки и развития инфраструктуры перед началом этой грандиозной стройки.

Не меньшее внимание на «Байкал Бизнес Форуме» уделили и развитию малого бизнеса.

Наталия ЦАЙТЛЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8586 ПАО «СБЕРБАНК»: В прошлом году мы профинансировали различные проекты на общую сумму порядка 6 млрд., из которых 2 млрд. — это клиенты малого и микробизнеса, что, на мой взгляд, серьезная поддержка как для экономики региона, так и для субъектов малого и микробизнеса. Михаил ЛАБУДИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ и ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ: Один из таких проектов, который реализуется весь прошлый год, и мы находимся в активной фазе сегодня, — проект развития туризма в Байкальском регионе. Это очень важно, поскольку Байкал — та жемчужина, которую нужно беречь.

Уже сегодня на форуме подписано соглашение по созданию лесного кластера в регионе. Но только лесом и нефтегазовым сектором интересы участников не ограничиваются. На отдельных секциях обсуждают искусственный интеллект, креативное мышление, развитие туризма.