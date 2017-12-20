В Ангарске принимают бюджет на трехлетний период
Новости Экономика

В Ангарске принимают бюджет на трехлетний период

20.12.17

Проект финансового документа одобрила на рабочем заседании Дума округа.

Строительство новых школ идет в Ангарске в 7а микрорайоне и в Китое. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2018 году. Деньги на это заложены в бюджете на трехлетний период города нефтехимиков. Предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ, на одну больше, чем в этом году. Доходы прогнозируются в объеме 4,8 миллиардов рублей. Расходы – чуть более 5 миллиардов. Дефицит составит 10%. Приоритетными направлениями станут — повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников, оказание услуг по транспортным перевозкам, выполнение соцобязательств перед жителями.

Александр Городской, председатель Думы Ангарского городского округа:

Активно вкладываемся в содержание наших социально-культурных объектов. Так же вкладываемся в социалку: это соцподдержка, выплаты, которых у нас немало. Где-то мы поддерживаем помимо того, что делает федерация и область, где-то наши самостоятельные льготы. Где-то вместе с областью и федерацией делаем.

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