В Ангарске принимают бюджет на трехлетний период

Проект финансового документа одобрила на рабочем заседании Дума округа.

Строительство новых школ идет в Ангарске в 7а микрорайоне и в Китое. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2018 году. Деньги на это заложены в бюджете на трехлетний период города нефтехимиков. Предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ, на одну больше, чем в этом году. Доходы прогнозируются в объеме 4,8 миллиардов рублей. Расходы – чуть более 5 миллиардов. Дефицит составит 10%. Приоритетными направлениями станут — повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников, оказание услуг по транспортным перевозкам, выполнение соцобязательств перед жителями.