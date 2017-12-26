УФАС Прибайкалья оштрафовал на полмиллиона рублей одну из крупных сетей супермаркетов

В ходе проверки специалисты управления установили, что нарушитель навязал поставщику молока невыгодные условия для реализации товара в их магазинах.

Изначально на сеть супермаркетов наложили штраф в размере одного миллиона рублей, однако позже суд снизил его до 500 тысяч. Об этом, а также других интересных правонарушениях, выявленных в этом году, рассказали сегодня в антимонопольной службе области на итоговых слушаниях. Так, управление отметило в регионе всплеск нарушений при продаже муниципального имущества. В частности, в Бодайбинском районе сотрудники местной администрации самостоятельно, никого не уведомив, провели аукцион по продаже гаража с участком. Имущество ушло единственному покупателю и коллеге организаторов продажи. Сейчас дело направлено в суд для признания договора купли-продажи недействительным.

Александр Кулиш, руководитель иркутского УФАС России: По рекламному законодательству это, конечно же, выявление ненадлежащей рекламы СМС. То, что продолжается у нас на постоянной основе, работа связывается с выявлением и пресечением подобного рода фактов. Это реклама единой организации по учету водоснабжения, то что рассылается по почтовым ящикам потребителям и предлагается обратиться в эту компанию для проверки приборов учета, ну и ряд других дел.

Самым необычным обращением в управлении посчитали жалобу поставщика огурцов. По словам заявителя, по вине одного из заказчиков у него сорвался контракт, из-за того что тот посчитал его продукт слишком коротким.