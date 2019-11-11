У законодательных инициатив мэров Ангарска и Братска нет экономических обоснований

У законодательных инициатив мэров Ангарска и Братска нет экономических обоснований11.11.19
Об этом рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Так, мэр Ангарска предлагает перераспределять в пользу муниципалитетов 5% от НДФЛ и 20% от налога, который взимают по упрощенной системе налогообложения. Мэр Братска предлагает полностью отдать в местные бюджеты поступления от транспортного налога. Принятие этих инициатив суммарно приведет к выпадающим доходам регионального бюджета почти на 7 миллиардов рублей. Причем в результате перераспределения этих средств большая их часть достанется трем крупным городским округам — Иркутскому, Братскому и Ангарскому.
Антон ЛОГАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Если мы перераспределяем такие большие средства, мы должны понимать, кто эти средства получит. И в данном случае, 61% получат 3 крупных города: Иркутск, Ангарск и Братск. А по правилу, что все округа и МО должны получать по своей бюджетной обеспеченности, то права других будут ущемлены. Например, Баяндаевский район получит 5,2 млн рублей. Это абсолютно несравнимые цифры.
В октябре законодательную инициативу мэра Ангарска обсуждали на заседании комиссии по экономическому развитию и финансам при региональном совете Иркутской области. Участники поддержали губернатора Сергея Левченко, который дал отрицательное заключение на законопроект. На возможные нарушения статей бюджетного кодекса России указывает областная прокуратура.
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