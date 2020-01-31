Тариф на электроэнергию в Иркутской области могут повысить?

Такой вопрос повис в воздухе несколько дней назад. В информационное поле он попал после очередной сессии Законодательного собрания региона. Есть ли повод для беспокойства, расскажем в следующем материале.

Депутат Андрей Левченко и фракция КПРФ, которой он руководит в Законодательном собрании Иркутской области, выходит с парламентским запросом. Суть беспокойства в том, что предприятие «Иркутскэнерго» планирует продать все угольные ТЭЦ и котельные, а также угледобывающие предприятия.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ): Наша фракция высказывает большие опасения в связи с этим. Это может привести к резкому росту тарифа на электроэнергию для жителей, предприятий, организаций, которые есть в Иркутской области.

Вице-спикер областного парламента Александр Ведерников никакой связи между продажей и ростом тарифа не видит. Говорит просто: «Это полное непонимание темы».

Александр ВЕДЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Выделение угольной генерации само по себе автоматически не несет угрозы увеличения тарифа для населения. Точка. Больше нечего сказать.

В пресс-службе «Иркутскэнерго» комментируют так: «Тепловая генерация – регулируемый вид деятельности, находящийся под полным контролем государства. Тарифы устанавливаются уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов (Службой по тарифам Иркутской области), исходя из экономически обоснованных затрат. Все аспекты ценообразования контролируются федеральной антимонопольной службой России. Смена собственника тепловых станций не изменяет российское законодательство в части регулирования рынков электроэнергии».

Это подтверждают и экономисты, не видя причин для беспокойства.

Надежда ГРОШЕВА, ЭКОНОМИСТ, ДЕКАН СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ: Если просто происходит смена собственника, то никаких предпосылок для смены тарифа нет. Смена тарифа может быть только в одном случае, если происходит какая-то реконструкция объекта, то есть возрастают инвестзатраты. И опять же это необходимо пройти согласование, и ни одна служба по тарифам не утвердит повышение тарифа на пустом месте.

Ко всему прочему, о продаже активов говорят уже достаточно давно. Но нужно понимать, что эта сделка достаточно крупная. И котельные, и теплоисточники — объекты стратегические, и продать их первому встречному, что называется, никто не даст. Эти вопросы также жестко курирует антимонопольная служба. Что касается тарифов, то сейчас в городах Иркутской области цена за киловатт/час 1 рубль 11 копеек, последнее повышение было в июле 2019-го. Следующая надбавка произойдет в этот же летний месяц в этом году на 6 копеек.