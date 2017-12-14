Стратегия успеха мягкого золота Сибири

Что происходит с пушной отраслью в Сибири сейчас, и какие у нее перспективы в будущем?



Первый Байкальский международный пушной аукцион в Иркутске прошел успешно. Участие в торгах приняли 18 брокеров из 8 стран. По результатам аукциона продано 39000 шкурок соболя промыслового на сумму 240 млн. рублей.

Стратегией успеха делятся:

— организатор Байкальского пушного аукциона, и.о. генерального директора АО Аукционная компания «Русский соболь» Павел Дурнев;

— главный товаровед Аукционной компании «Русский соболь», охотовед, выпускник ИСХИ Евгений Кондратьев.