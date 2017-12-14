Главная новость Экономика

Стратегия успеха мягкого золота Сибири

14.12.17

Что происходит с пушной отраслью в Сибири сейчас, и какие у нее перспективы в будущем?

Первый Байкальский международный пушной аукцион в Иркутске прошел успешно.  Участие в торгах приняли 18 брокеров из 8 стран. По результатам аукциона продано 39000 шкурок соболя промыслового на сумму 240 млн. рублей.

Стратегией успеха делятся:

— организатор Байкальского пушного аукциона, и.о. генерального директора АО Аукционная компания «Русский соболь» Павел Дурнев;
— главный товаровед Аукционной компании «Русский соболь», охотовед, выпускник ИСХИ Евгений Кондратьев.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.