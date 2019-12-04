Ситуация с непринятием городского бюджета на 2020 год волнует общественность Иркутска

Без главного финансового документа областной центр не сможет нормально и полноценно работать. Под угрозой срыва реализация федеральных и региональных программ, функционирование образовательных и муниципальных учреждений.

Главный финансовый документ Иркутска сбалансирован и затрагивает все важные сферы городской жизнедеятельности: от уборки улиц до переселения из ветхого и аварийного жилья. При формировании бюджета учли стратегию развития, участие областного центра в региональных и федеральных программах.

Альфия ВАЛИУЛИНА, ЗАМ.МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ и ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Мы обязаны руководствоваться региональными и федеральными проектами. Поэтому они имеют конкретные цели и задачи, охватывают сферы дошкольного, общего образования, физкультуры и спорта, благоустройства города, дорожной деятельности, переселения граждан из аварийного жилья, поддержки малого и среднего бизнеса, а также цифровизации муниципального управления.

Представители общественности, почетные граждане, молодежь — всем не безразлично, как и на что будет жить Иркутск в 2020-м и последующих годах. До 20 декабря областному центру необходимо подать документы на участие в национальных, региональных и федеральных проектах, но без одобренного бюджета это сделать невозможно. Общественность возмущена. Ведь для региональной столицы это прецедент.

Гайдар ГАЙДАРОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ г. ИРКУТСКА: Я не помню такого, чтобы депутаты не принимали закон, или ну, в конце концов, сегодня 3 декабря, нет до сих пор поправок каких-либо. Сюда же приезжают со всей России, со всей Иркутской области! И транспорт нужен, и уборка нужна, и фасады нужны и так далее.

Если не принять бюджет, Иркутск может потерять порядка 4 миллиардов рублей. Также под угрозой срыва празднование юбилея со Дня Победы, выплата стипендий мэра выдающимся школьникам и студентам, социальные проекты для молодежи. Присутствующие на заседании почетные граждане решили обратиться с предложением.

Галина ЗЮБР, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. ИРКУТСКА: Можно ли нам выйти с предложением и, если это возможно, к председателю думы, в думу обратиться, все-таки принять представленный проект бюджета в том виде, в котором он есть, учитывая то, что на сегодняшний день замечаний и предложений от думы нет.

На последнем заседании городской думы решением 24-х депутатов не приняли проект бюджета и отправили его на доработку для учета поправок. Однако до сих пор ни один пункт не был внесен.

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Мы просили депутатов: официально напишите ваши предложения и внесите в соответствии с бюджетным процессом. Внесли бы, проголосовали на думе за эти поправки, и никаких проблем не было бы. Но депутатов сегодня 34. И они тоже должны между собой договориться. И должны тоже решение внести, что да, мы все 34 согласны с распределениями этих денег.

На данный момент рассмотрение вопроса «О бюджете города Иркутска» депутаты перенесли на декабрь. Дата пока не определена.