С 1 января 2019 года для жителей Иркутской области вырастет тариф на вывоз мусора

При чем в некоторых муниципалитетах — сразу в три раза. Эта тема стала главной на заседании регионального совета Приангарья.

Заседание регионального совета Иркутской области открывает одна из самых резонансных тем. С 1 января следующего года на территории России начинает действовать новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. В муниципалитетах будут определены специальные площадки накопления отходов, согласно разработанной схеме в области их будет полторы тысячи. Работа по их размещению, созданию и содержанию ляжет на администрации городов и районов.

Владимир ОРНОЕВ, МЭР г.СВИРСКА : Сегодня уже требуется внесение изменений в документы территориального планирования в связи с необходимостью установления мест накопления отходов. При этом есть много вопросов, которые требуют согласования в Роспотребнадзоре, мы не до конца понимаем, как наши контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием, ограждением, должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя окраска.

Не до конца понятно, как будет работать новая система в небольших селах и в отдаленных территориях, где вывоз отходов в силу логистики будет затратным. Уже определено два региональных оператора, которые будут этим заниматься — один на севере, другой на юге. Они сегодня тоже присутствуют на заседании. И самое главное — как введение новых требований отразится на тарифах для населения. Уже известно: плата за негативное воздействие на природу будет расти — ежегодно на 15%. А вместе с ней вырастет и тариф.

Андрей КРЮЧКОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Тариф будет составлять 100 рублей на человека в месяц. Поэтому те суммы, которые озвучивались — 500 рублей в месяц — это очень завышено. Поэтому в пределах ста рублей. При чем учитывая нашу зональность и БПТ — это достаточно небольшой тариф, на территории РФ тарифы выше 130, 300 рублей.

Кроме того, в новых требованиях прописан раздельный сбор мусора. Как отметил Андрей Крючков, Правительство Приангарья сейчас готовит документацию для строительства мусоросортировочной станции с технопарком, который будет перерабатывать отходы в сырье для производства. Последнее, кстати, востребовано — у региональных операторов даже есть идея организовать в населенных пунктах выкуп у людей вторсырья — стекла, пластика, древесины. Еще из инициатив — на севере области поставить установки для сжигания отходов, чтобы сократить затраты на их вывоз.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Просьба эти отдельные темы — город, село, отходы лесопереработки — отдельно проговорить по всем направлениям, чтобы мы понимали особенности сбора мусора в каждом из наших муниципальных образований. Там, где есть особые желания увеличить тариф, по ним надо вместе с муниципалитетами отработать.

Сейчас в Приангарье 948 несанкционированных мест складирования отходов. Чтобы ликвидировать их потребуется не меньше 6 млрд рублей. Предполагается, что нагрузку на природу региона помогут снизить не только новые требования к сбору твердых бытовых отходов, но и строительство лицензированных полигонов — они уже точно появятся в Нижнеудинском и Слюдянском районах.