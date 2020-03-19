Российский рубль снова подешевел

До 80 за один доллар. Евро превысил 88 рублей. Это рекордный минимум за последние 15 лет. В результате наша валюта стала второй по нестабильности в мире. Опережает ее только мексиканский песо. Обвал курса произошел на фоне падения цен на нефть. Еще одна причина — нестабильность мировой экономики из-за эпидемии коронавируса: инвесторы начали скупать доллар, в связи с дефицитом его цена возросла.