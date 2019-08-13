Россияне стали тратить меньше денег на продукты

С таким заявлением выступили центры по изучению общественного мнения. Исследования показали, что в июле при походе в магазин средний чек россиян уменьшился на 1,8 процента. За одну покупку люди тратили в среднем 546 рублей. Согласно официальной версии уменьшение размера чека связано с сезонным фактором: летом подешевели фрукты и овощи. На результат также повлияли дачники. Они меньше ходят в магазины и предпочитают употреблять овощи и фрукты собственного урожая. Мы выяснили, что иркутяне берут летом чаще и как изменилась стоимость их покупок.

— Меняется. Но не за счет того, что мы меньше покупаем овощей и фруктов. Наоборот, мы их покупаем больше. Мяса меньше покупаем, масла меньше покупаем.

— Раньше как-то ходил с тысячью рублями, теперь ходишь с двумя тысячами. Да, так что около двух выходит на продукты.

— Я мало покупаю. В основном, кормят.

— Я не знаю.

— Летом, получается, есть фрукты, овощи, ягоды, поэтому, естественно, надо покупать меньше продуктов.

— Ну, больше фруктов. Фрукты, вода.

— А связано это с чем?

— Тепло, не хочется есть.

— Мы летом меньше покупаем. Потому что мы дома очень редко сидим. Поэтому нам на улице не надо продуктов. Мы вечером только приходим, может, что-нибудь купим и все.