Региональный маткапитал на рождение третьего ребенка предложили продлить до 2026 года

Региональный маткапитал на рождение третьего ребенка предложили продлить до 2026 года

23.01.20

Соответствующий проект закона внес на рассмотрение спикер областного парламента Сергей Сокол. Вслед за решением федеральных властей о продлении денежных выплат на второго и теперь уже и на первого ребенка. В Иркутской области материнский капитал выплачивается на рождение третьего и последующих детей. Его размер составляет 103 тысячи рублей. Сейчас период выплат ограничен — до декабря 2021 года.

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