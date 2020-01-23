Региональный маткапитал на рождение третьего ребенка предложили продлить до 2026 года

Соответствующий проект закона внес на рассмотрение спикер областного парламента Сергей Сокол. Вслед за решением федеральных властей о продлении денежных выплат на второго и теперь уже и на первого ребенка. В Иркутской области материнский капитал выплачивается на рождение третьего и последующих детей. Его размер составляет 103 тысячи рублей. Сейчас период выплат ограничен — до декабря 2021 года.