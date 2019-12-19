Прокуратура Иркутска опротестовала законность действий депутатов в отношении принятия поправок к бюджету города

Прокуратура Иркутска опротестовала законность действий депутатов в отношении принятия поправок к бюджету города

19.12.19

Об этом сегодня на брифинге заявил вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев. Он сообщил, что городская администрация обратилась в городскую прокуратуру с просьбой принять меры реагирования в связи с принятием городской думой поправок к бюджету с нарушением норм законодательства.

 

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы отвечаем за весь город, поэтому у меня просьба не баламутить людей. Принять бюджет в том варианте, в котором есть. Я прошу конструктивного диалога, нормального.

Дмитрий ПРУШИНСКИЙ, ПРОКУРОР г. ИРКУТСКА:

Позиция прокуратуры не была услышана, решение было принято, на наш взгляд, с грубыми нарушениями законодательства.

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