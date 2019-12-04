Проект бюджета Иркутской области принят во втором чтении

На сессии Законодательного собрания региона принят во втором чтении проект бюджета Иркутской области. В ноябре депутаты областного парламента утвердили основные параметры главного финансового закона, которые предложили губернатор и региональное правительство на 2020-й и плановый период двух последующих лет. Доходная часть регионального бюджета на 2020-2022 годы увеличится на 7,4 млрд рублей. Основной объем дополнительных финансовых ресурсов направлен на поддержку сбалансированности местных бюджетов, включая обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений и другие расходы. Депутаты Законодательного собрания подчеркивают: в рамках поправок к бюджету удалось значительно увеличить расходы на ряд социально-значимых проектов. Например, на программу «Народные инициативы» направят на 200 миллионов рублей больше. Финансирование проекта в следующем году составит 850 миллионов рублей. Деньги пойдут в муниципалитеты и закроют целый ряд важных вопросов.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нам удалось выделить значительные средства на ремонт и строительство социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, спортивные сооружения. Выделить деньги на закупку оборудования для медицинских учреждений, учебных пособий. В частности, для Ивано — Матренинской больницы для новорожденных будет закуплено новое оборудование.