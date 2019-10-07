Приангарье вошло в число регионов-лидеров по темпам роста валового регионального продукта

Наибольший рост по этому показателю к 2024 году ожидается в Чукотском автономном округе и Иркутской области. Такой прогноз представило Министерство экономического развития России в Государственную Думу, сообщает РБК. Также в число лидеров входят Амурская, Магаданская, Ульяновская, Свердловская, Московская и Ярославская области. Рост экономики этих регионов будет происходить за счет следующих отраслей: добыча и переработка ресурсов, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, торговля и строительный сектор, считают эксперты.

Надежда ГРОШЕВА, ЭКОНОМИСТ:

Ковыкта строится и очень активно, и она будет запущена в течение 2-3 лет. Опять же перспективный проект — это МС-21, это авиазавод, который должен выйти на промышленный выпуск этих изделий, в большом количестве. Это тоже большой рост нашего регионального ВРП. То есть это те проекты, которые были заложены давно, и уже подошел срок их запуска в эксплуатацию.