Повышение цен на автомобили в Приангарье прогнозируют в апреле

Обвал рубля продолжается. Сегодня по курсу Центрального банка доллар стоит 80 рублей, а евро 87. К тому же мир охвачен пандемией коронавируса. Все это вкупе бьет по бизнесу. Как с нежданными трудностями он будет справляться, расскажем в следующем материале.

Полдень, один из крупных автоцентров в Иркутске. Внутри немноголюдно. Из-за пандемии люди неохотно выходят на улицу, а падение рубля заставляет пересмотреть приоритеты: все бросились сметать с полок продукты и вещи первой необходимости. Однако, если вы подумывали приобрести автомобиль, сейчас самое время. Автодилеры говорят: дефицита на рынке не будет. Пока перебоя с поставками нет и не ожидается. Но дешевле машины уже не станут.

Дмитрий КЛИМОВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АВТОЦЕНТРА: Ожидается повышение цен с апреля месяца. На машины, которые находятся в наличии, скорее всего, будут отменены программы поддержки продаж. На машины, которые в процессе доставки и в производстве, скорее всего, цены повысятся. На сколько в процентном отношении повысятся цены, пока понимания нет, потому что это будет ясно по последним валютным торгам в конце марта.

А вот представители туристической отрасли не теряют оптимизма. Хоть и не все турфирмы смогут пережить мировой карантин, им можно не беспокоиться о скачках курса валют. Люди перестраиваются, выбирают менее роскошные отели или другие направления, но все же едут в отпуск. Сейчас путешественники ориентированы на отдых внутри страны.

Мария МАРКОВА, ДИРЕКТОР ТУРАГЕНТСТВА: Такие страны Азии, которые для нашего региона более привычны, это Таиланд, Вьетнам, там, в общем-то, отели готовы давать какие-то спецпредложения, потому что тоже на данный момент они пострадали от ситуации с коронавирусом, и, в общем-то, все только ждут возвращения. Однозначно будут скидки, акции и завлечение, привлечение клиента.

А вот банки вынуждены реагировать на любые изменения курса валют. На фоне скачка некоторые решили экстренно вложить деньги в недвижимость. Несколько небольших банков, увидев ажиотаж, подняли ставки на ипотеку на полтора процента. И теперь непонятно, как поведут себя крупные финансовые организации. В иркутском отделении крупного российского банка нам пояснили: сейчас никакого сигнала к повышению ставки по ипотеке нет, даже несмотря на кризис. Люди грамотно реагируют на скачки, никто не бежит скупать подорожавшую валюту, спрос чуть выше обычного. Мировая экономика сейчас переживает не лучшие дни. Когда и как все закончится, пока непонятно. Последний раз такой масштабный кризис был 12 лет назад.



