Пострадавшие от паводка в Иркутской области могут на год забыть о кредитных обязательствах

Сбербанк реструктурирует выплаты как населению, так и малым предпринимателям. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он во вторник посетил Тулун. Проценты за этот год начисляться также не будут. Напомним, днем ранее президент Владимир Путин во время совещания в Тулуне раскритиковал финансовую организацию, отметив, что Сбербанк «не очень-то откликается на просьбы граждан».