Пострадавшие от паводка в Иркутской области могут на год забыть о кредитных обязательствах

Пострадавшие от паводка в Иркутской области могут на год забыть о кредитных обязательствах04.09.19
Сбербанк реструктурирует выплаты как населению, так и малым предпринимателям. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он во вторник посетил Тулун. Проценты за этот год начисляться также не будут. Напомним, днем ранее президент Владимир Путин во время совещания в Тулуне раскритиковал финансовую организацию, отметив, что Сбербанк «не очень-то откликается на просьбы граждан».
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.