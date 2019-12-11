Поправки в бюджет Иркутска делают его несбалансированным, считают специалисты

Поправки, внесенные депутатами в проект бюджета Иркутска на 2020 год, делают главный финансовый документ города несбалансированным. К такому выводу пришли специалисты администрации областного центра. От изменений статей расходов могут пострадать пассажирские перевозки, люди лишатся рабочих мест, а дороги невозможно будет содержать в достойном состоянии.

Федеральные программы под угрозой срыва, а город рискует остаться без средств на транспорт, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, уборку дорог и зарплаты бюджетникам, на которые в год выделяют порядка 8 миллиардов рублей. Главный финансовый документ Иркутска на одном из заседаний думы депутаты отправили на доработку для учета поправок. Поправки внесли два дня назад. И те статьи, на которые предлагается добавить или, наоборот, убрать деньги нарушают весь бюджетный баланс, говорят в администрации города. Многие сферы обеспечения городской жизнедеятельности могут остаться без финансирования.

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Поправки связаны с теми строками бюджета, на которые мы уже заложили деньги, но просто в меньшем количестве. Они говорят, что нужно на частный сектор увеличить финансирование. Мы с этим согласны. Но мы сегодня сбалансировали бюджет так, что он отвечает всем требованиям. В марте месяце будет уже факт, фактический бюджет, сколько денег мы из области получим, из федерального правительства. И от этого факта будем отталкиваться по тем направлениям, которые они обозначили. Мы же тоже согласны, что нужно школы ремонтировать, частный сектор, нужно увеличивать финансирование.

Например, финансирование пассажирских перевозок предлагается сократить на 140 миллионов рублей. Грозит это сокращением рабочих мест персонала, невозможностью обновлять парк автомобилей и повышением тарифа проезда в муниципальных маршрутах. Если сейчас цена поездки 15 рублей, то без финансирования цена может подняться до 38. Это серьезно ударит по карману горожан и социально-незащищенных слоев населения. Льготы и субсидии тоже сократятся. Кроме того, на треть планируется сократить расходы на содержание дорог Иркутска. А значит, ремонт, уборка снега, нанесение разметки и поддержание магистралей в нормативном состоянии тоже будет невозможно.

Марина ЦЫРЕНОВА, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: На треть мы сокращаем периодичность уборки, если это касается зимнего периода, то это безопасность дорожного движения. И это большая глупость, ведь Федерация, президент диктует нам то, что мы направляем все свои силы, у нас есть национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы снизить смертность на дорогах, чтобы дороги были в нормативном состоянии.

Пострадают и социальные проекты. Депутаты предлагают сократить расходы на этап реконструкции спорткомплекса «Авиатор». Муниципальный стадион много лет пребывал в запустении, сейчас уже выполнены работы по благоустройству тренерских, приведению в порядок футбольного поля. В 2020-м необходимо смонтировать трибуны, беговые дорожки, опоры освещения. «Авиатор» можно использовать для соревнований разных уровней. Но и это под угрозой срыва. Если не сделать работы качественно, то Федерация откажет в сертификации комплекса.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Сертификация поля включает в себя не только саму поляну, но и трибуны, опоры освещения, ограждения, понятно, что нужно обеспечить защищенность, в том числе антитеррористическую, если мы говорим о федеральных и областных соревнованиях. Это все у нас предусмотрено проектом, который прошел экспертизу и получил заключение о стоимости. И это все мы включили во второй этап.

Предложенный администрацией проект бюджета Иркутска на 2020 год рекомендован к принятию и контрольно-счетной палатой, и общественностью. Кроме того, областной центр три года успешно участвует в национальных проектах, но на следующий год реализация программ может не осуществиться. Город попросту рискует не войти ни в один региональный и федеральный проект, потеряв при этом порядка 4 миллиардов рублей, так как документы необходимо подать до 20 декабря. А если бюджет не будет принят до конца года, жить Иркутску придется по системе 1/12.

Альфия ВАЛИУЛИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ и ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Наше мнение, что нам нужно принимать в той редакции, в которой у нас вынесено на утверждение думы. А потом уже добавлять в течение первого полугодия, первого квартала, когда у нас появятся источники. Если мы сейчас учтем эти поправки, это как раз подвергнет риску тому, что у нас нормальное, стабильное функционирование не произойдет.

Рассмотрение проекта бюджета на 2020 год состоится на внеочередном заседании думы Иркутска 13 декабря.