Получить маткапитал на первого ребенка можно будет уже этой весной

Речь идет о детях, которые появились на свет с 1 января 2020 года. Их родители смогут получить более 400 тысяч рублей в марте-апреле этого года. Эти сроки действуют и на оформление ежемесячных детских пособий. Выплачивать материнский капитал на первенца предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Повлияет ли эта мера на повышение рождаемости? Мы провели опрос и узнали, что иркутяне думают о новой инициативе.

— В наше время таких привилегий не было. Поэтому я думаю, что с удовольствием молодежь, наверное, будет первенца и второго ребенка рожать.

— Ну, если такой стимул будет, может, молодежь пораньше будет рожать. Потому что молодежь сейчас поздно рожает.

— Этого материнского капитала на долгое время, на все воспитание детей не хватит. Поэтому надо на себя, на своего мужа, с ним как-то решать – на это опираться. Но никак не на материнский капитал.

— Лично на мой характер, это не должно никак влиять. Ну, наверное, это приятная составляющая, которая, безусловно, поможет. Это малообеспеченным, может быть, для них это важно.

— Я думаю, к сожалению, начнут этим злоупотреблять. Конечно, здорово, что есть такая поддержка для семей. У нас же есть не только полные семьи, есть матери-одиночки. Вот им, конечно, очень здорово, что есть такие меры поддержки.