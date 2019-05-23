Под Иркутском возводят крупнейшее в регионе овощехранилище

Большую часть затрат готовы компенсировать власти региона аграриям, которые закупают современное оборудование для сушки зерна или хранения овощей. Один из таких крупных проектов реализуется под Иркутском. Там возводят крупнейшее в регионе овощехранилище. Построить его собираются уже к августу. Министр сельского хозяйства Илья Сумароков сегодня проверил, как ведутся работы.

Трудятся без выходных. Строители всеми силами стараются успеть вовремя. Овощехранилище, которое будет построено на предприятии «Искра», обещает быть самым большим в Приангарье. Его мощность более трех тысяч тонн, оснащение холодильными камерами и климат-контролем. Новые технологии позволят хранить овощи в течение всего года. Проект, по словам экспертов, для области уникальный. Министерство сельского хозяйства намерено активно помогать аграриям в этом направлении.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Впервые строится вот такое большое овощехранилище на три тысячи тон для временного хранения. Самое современное, самое лучшее в Иркутской области. На эти цели в прошлом году было заложено в бюджете Иркутской области до капитализации «Искры» 50 миллионов рублей, из них 42 миллиона идет на овощехранилище и восемь миллионов рублей идет на поливные системы.

Закончить строительство планируют до 1 августа. Подрядчик работает с опережением графика.

Александр ЛОНШАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Сейчас происходит заливка фундамента плиты, нормирование. Площадка уже подготовлена, закладные установлены. На нашем оборудовании раскладываем метал-штрипс, после этого устанавливаем полностью ангар.

В этом году в регионе разработали программу по покупке нового оборудования. Оно будет применяться на разных аграрных предприятиях. В планах увеличить количество урожая и сделать лучше качество сельскохозяйственных культур. В этом году планируют получить свыше шести тысяч тонн картофеля, что в полтора раза выше, чем в прошлом году. Для этого также делают специальную систему временного полива.

Наталья МУРАТОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ИСКРА»: Система орошения — это круговая система, которая охватывает до 50 гектаров единовременного полива, при этом урожайность увеличивается в два раза. Овощехранилище позволит сохранить продукцию до апреля месяца.

В этом году на закупку оборудования для сельхозпредприятий в регионе предусмотрено 157 миллионов рублей.