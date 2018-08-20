Почти 2,5 миллиарда рублей в долг взяли сельхозпроизводители Приангарья

Это сумма кредитов которые были оформлены за первое полугодие текущего года.

Как сегодня пояснили в региональном отделении Банка России, в сравнении с аналогичным периодом 2017-го объем денег на 32% больше. Это связано с низкими ставками, который предприятия смогли получить благодаря государственной программе по субсидированию. В этом году из федерального бюджета выделено почти 107 млн. рублей на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Субсидии на компенсацию части процентных ставок по кредитам направляются напрямую в банки-агенты, а аграрии получают кредит на льготных условиях — не более 5%. Такие предоставляют 18 финансовых учреждений Приангарья. Полный список представлен на сайте Министерства сельского хозяйства России.