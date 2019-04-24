Около 8 миллиардов рублей выделено в 2019 году Иркутской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

В этом году в проект включена не одна агломерация в регионе, как в течение прошлых двух лет, а три – Иркутская, Ангарская и Братская. Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила: в рамках нацпроекта в области отремонтируют около 200 километров дорог.

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В общей сложности на агломерации в текущем году направлено порядка 7,7 млрд рублей. При этом 2,8 млрд — это средства федерального бюджета. Если в прошлом году это было примерно около 700 млн рублей, то 2,8 — это все-таки поддержка бюджета серьезная.

Свиркина также рассказала, что дорогу на Ольхоне начнут ремонтировать в этом году. Работы будут проходить поэтапно. Сейчас экспертизу прошел проект участка, который идет через поселение. Именно его и будут ремонтировать в 2019-м. По остальным участкам проектирование зависит от того, когда Прибайкальский национальный парк определится со своими границами. Основной же объем дорожных работ начнется в 2020 году.