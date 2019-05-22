Областной бюджет текущего года скорректировали на сессии Заксобрания

Доходы увеличены на 20 млрд рублей, расходы — на 28 млрд. Областной бюджет текущего года скорректирован сегодня региональными депутатами на сессии Законодательного собрания. В майских поправках смогли предусмотреть все важные направления: как социальные, так и необходимые именно сейчас. Выделены дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами.

Основная задача — решать вопросы социальные. Экономить на жителях Иркутской области категорически нельзя, говорит спикер Сергей Сокол. В майских поправках есть и новая статья расходов: более 100 млн рублей пойдет на оснащение детских садов после капремонтов.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Основную свою задачу мы видим в том, чтобы решать вопросы в соцсфере, чтобы ремонтировать объекты, бороться с лесными пожарами, увеличивать расходы на каждого ученика в школе. Мы не допустим, чтобы экономили на жителях области.

Еще важные вопросы, на решении которых настаивали депутаты. Дополнительные средства должны пойти на дифференциацию заработной платы бюджетников. Особое внимание уделили сельским поселениям.

Наталья ДИКУСАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по БЮДЖЕТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сегодня по предложению депутатов Заксобрания добавлены денежные средства на ремонты сельских клубов, покупку водовозных машин, ремонт спортзалов в сельских школах. Без малого 40 сельских поселений получат на это денежные средства.

В пожароопасный период выделяют также 240 млн рублей на закупку дополнительного оборудования для тушения возгораний.

Ольга НОСЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы знаем, что муниципалитетам сегодня не хватает средств пожаротушения для того, чтобы исполнять свои обязательства по 131 закону. И еще одна тема — ТБО, тоже выделены дополнительные средства для приобретения контейнеров и для исполнения муниципалитетами своих обязательств.

Информация для студентов-медиков. Учащимся по направлениям «лечебное дело» и «педиатрия» одобрили размер ежемесячной стипендии. Отличникам — 5 тыс. рублей, целевикам – 3 тыс. рублей. Цель законопроекта — привлечь студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях на территории Иркутской области.

Александр ГАСЬКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы дальше будем двигаться, сейчас коллеги задавали вопросы по студентам колледжей, потому что кадровая проблема не только среди врачей, но и среднего медперсонала.

Обсуждение студенческих вопросов депутаты намерены продолжить в сентябре.