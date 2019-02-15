Несколько инвестпроектов представила Иркутская область на форуме в Сочи

Несколько инвестпроектов представила Иркутская область на форуме в Сочи15.02.19
Это создание газохимического комплекса в Усть-Кутском районе, производство тест-полосок и промышленная сборка глюкометров, строительство МС-21 и организация особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», а также возведение детского лагеря отдыха «Лукоморье на Байкале». Главная тема сочинского форума сегодня — «Национальные проекты: от стратегии к действию». Говорили, прежде всего, о финансовом состоянии регионов и их способности реализовать нацпроекты по индивидуальному графику и за счет собственных доходов.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Реализация на территории Иркутской области крупных инвестиционных проектов – это новые производства, дополнительные рабочие места, современные технологии, значительный рост налогов. А самое важное – это развитие социально-экономической сферы. Поэтому нам нужно задействовать абсолютно все инструменты и возможности для появления новых инвестпроектов.
Губернатору Сергею Левченко на форуме вручили национальную премию в сфере государственно-частного партнерства «РОСИНФРА» за создание радиологического комплекса в Иркутске. Лауреатов определили в 11 номинациях. Было более 100 заявок из 36 субъектов Российской Федерации.
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