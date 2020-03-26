Налоговые каникулы введут для российских предпринимателей

Налоговые каникулы введут для российских предпринимателей

26.03.20

В связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией глава государства ввел новую меру поддержки для малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы наших граждан. Компании смогут получить отсрочку по выплате налогов, за исключением НДС, на полгода. Микропредприятиям позволят отсрочить выплаты по страховым взносам в социальные фонды. И еще Путин особо акцентировал в своем обращении к нации: ввести мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве и взыскании долгов.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:

Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.

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