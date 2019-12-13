На внеочередном заседании думы Иркутска принят проект городского бюджета

Обсуждение бюджета Иркутска было одним из самых жарких в истории города. Сегодня проект бюджета на внеочередном заседании думы приняли. Но приняли его с поправками, которые внесли депутаты. Общественность же заявила о социальном напряжении, которое вызвало это решение.

Бюджет Иркутска еще никогда не вызывал таких споров. Камень преткновения — поправки в проект главного финансового документа города. Из них следует, что необходимо перераспределить средства с одной статьи расходов на другую.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Средства для наполнения вышеуказанных строк перераспределить из указанных направлений: поддержка транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, — 140 миллионов 254 тысячи рублей, содержание автомобильных дорог — 327 миллионов рублей.

По предложениям депутатов средства должны быть направлены на ремонт школ, содержание частного сектора, отлов безнадзорных животных, минимальное благоустройство дворов. Но деньги в проекте бюджета на эти цели уже заложены. Просто в меньшем количестве. А главный финансовый документ, говорят специалисты, составлен таким образом, что затрагивает все социальные, градостроительные, индустриальные сферы. И проект бюджета был рекомендован к принятию именно в этой редакции контрольно-счетной палатой и общественностью.

Игорь БЫЧКОВ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. ИРКУТСКА: Ваши желания, а это все-таки желания жителей, все-таки правильно все оформить и проработать. Поэтому-то предложение, которое есть сейчас принять этот бюджет, проработать, получить необходимые экономические обоснования, проектную документацию, предоставить все необходимые расчеты. В том числе, о том, что можно ли взять эти деньги из городского бюджета и направить их на те проблемы, которые сегодня есть у горожан и города.

Экономического обоснования внесенных изменений нет, нет и заключения счетной палаты. Кроме того, финансисты говорят, что работы по тем статьям, на которые сейчас предлагается увеличить финансирование, не будут выполняться до наступления теплого строительного сезона.

Андрей ЛАБЫГИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Те предложения и поправки, которые обозначены, их принять отдельным решением думы для того, чтобы сбалансированность сохранить. И при поступлении дополнительных средств, при корректировке бюджета все это записать в решение думы.

Администрация Иркутска предложила депутатам учесть все их поправки при первой корректировке бюджета в начале следующего года. Тогда город получит средства от региона и Федерации и будет точно известно, сколько средств областной центр будет иметь на 2020 год.

Виктор ЕШЕЕВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Со стороны администрации у нас было довольно нормальное понятное предложение: в марте или феврале, когда мы поймем, сколько денег мы получим из федерального, регионального бюджетов, тогда мы сможем понять эту сумму и распределить по тем направлениям, которые обозначили депутаты. Мы же не согласны с этими направлениями. Мы не спорим с ними. Да, конечно, есть еще масса других статей, куда нужно заложить нужное количество денег, но в условиях дефицита мы не можем.

В итоге полуторачасового заседания бюджет принят с поправками, которые внесли депутаты. Теперь решение остается за мэром города.