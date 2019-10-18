На поддержку аграриев, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, предусмотрено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей

Регион ожидает получения еще одной субсидии из федерального бюджета на сумму 36 миллионов. Такой объем финансирования утвердили в Министерстве сельского хозяйства России. Об этом говорили на совещании в Москве, которое провел президент России Владимир Путин. На сегодняшний день в регионе за счет федеральных средств произвели выплаты 46 сельскохозяйственным организациям, из областного бюджета компенсации получили более 8,5 тысяч человек.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Что касается сельского хозяйства, моими указами выделено 700, а потом еще 200 миллионов на компенсацию по личным подсобным хозяйствам, фермерским хозяйствам, огородническим. 900 миллионов рублей — регион и 475 миллионов — Федерация. 464 из федеральных уже распределены.

Принято решение об увеличении размера единовременной выплаты с 20 до 35 тысяч рублей. Также увеличена и максимальная площадь посевов с 10 до 15 соток. Продолжает работу консультационный центр в городе Тулун, там занимаются приемом и обработкой документов.