На 80 миллиардов рублей внес поправки в федеральный бюджет депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов

Сейчас бюджет страны рассматривается во втором чтении. Поправки касаются таких серьезных социальных направлений, как устранение очереди ветеранов и инвалидов на санаторно-курортное лечение, полное выполнение обязательства по предоставлению жилья ветеранам боевых действий, которые встали в очередь до 2005 года, в два раза ускорить процесс переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним, а также решение серьезной проблемы недофинансирования полномочий регионов в сфере охраны лесов.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уже всеми на всех уровнях признано, что денег, которые выделяются на это направление, катастрофически не хватает. Федеральный бюджет выделяет денег в три раза меньше, отсюда и неконтролируемые рубки, потому что инспектор с зарплатой в 20 тысяч рублей контролирует площадь в 300 тысяч гектаров. Он физически не может бороться с рубками. Это и рост площадей лесных пожаров, потому что не хватает ни на технику, ни на людей, ни на ГСМ. Сейчас в бюджет заложено около 20 миллиардов рублей, я предлагаю увеличить до 80 миллиардов рублей. Для Иркутской области заложено 1,2 миллиарда рублей, я внес поправки увеличить до пяти.