Мэр Тайшетского района снова предложил увеличить его доход

Повысить зарплату. Мэр Тайшетского района Александр Величко снова предложил увеличить его доход. С подобной инициативой чиновник уже выступал летом прошлого года. Ежемесячную зарплату Величко планируют поднять до 318 тысяч 259 рублей. Согласно сведениям о доходах за 2018 год доход мэра составил около 2 миллионов 760 тысяч рублей. Для сравнения: глава Баргузинского района Бурятии за тот же период получил почти 2 миллиона рублей. Мэр Татарского района Новосибирской области чуть больше 1 миллиона 600 тысяч рублей. А вот руководитель Березовского района Красноярского края 4 миллиона 252 тысячи рублей. Мы спросили иркутян, как они относятся к повышению зарплат чиновников и на каких основаниях можно это делать? Вот что они ответили:

— Я думаю, что на основании проделанных работ каких-то. Это, во-первых. А во-вторых, я думаю, это народ должен считать.

— То есть народ должен «разрешать?»

— Да, то есть сперва нужно о людях беспокоиться, а потом уже о себе.

— Конечно, это нужно согласовать с вышестоящим руководством. С народом, наверное, тоже надо это согласовать. Но это, наверное, на основании повышенной наглости.

— Наверное, это надо регулировать, чтобы с народом все это было.

— Вы бы поддержали хорошего мэра, чтобы у него зарплата была больше?

— Да, потому что это все-таки тяжелый труд.

— Ну куда, это же с ума сойти. Если у пенсионеров 10-12, то куда 300?

— А если бы мэр хорошо работал?

— Да хоть как. Все равно слишком много.

— Если у него есть результативность, он все правильно делает и никаких вопросов не возникает, так сказать, свою обязанность выполняет хорошо, никаких претензий, то я думаю, что какие-то стимулирующие выплаты должны быть. Вот стимулирующие, а остальное — должен быть определенный оклад. Хорошо работает, стимулирующие он получает. Не оправдал доверия, значит, нет никакой доплаты.