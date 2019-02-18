Минсельхоз Приангарья и муниципальные образования региона заключат соглашения о взаимодействии

Теперь каждый фермер региона будет точно знать, сколько зерна, мяса или молока ему нужно произвести. Минсельхоз Иркутской области и муниципальные образования региона заключат соглашения о взаимодействии по реализации госплана. Об этом шла речь на первом выездном заседании комиссии при региональном совете Иркутской области в Нукутском районе.

Добывают сырье для одного из крупнейших заводов в России. По словам его сотрудников, при сегодняшнем объеме производства заларинского гипса хватит еще на 200 лет. Именно эта местная достопримечательность Нукутского района стала площадкой первого в истории региона выездного заседания комиссии регсовета.

Сегодня здесь обсуждают насущные проблемы каждого из районов области. Первый вопрос касался поправок в региональный закон о порядке и заготовке валежника для собственных нужд. Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда пояснил, что валежник — это остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками. Новый порядок пока вызывает вопросы.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА — РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы услышали сегодня мнения людей с мест, в том числе глав поселений. После комиссии мы провели совещание. Я бы даже не назвал это совещанием, а встречей. Встречей с главами поселений Нукутского района. Ответили на вопросы. Обменялись позициями. Те предложения и инициативы, которые озвучили главы, очень полезны. Мы их записали. Будем озвучивать на площадках соответствующих и профильных министерств.

Говорили и об основных аспектах госплана развития агропромышленного комплекса. Министр сельского хозяйства Илья Сумароков отмечает: к 2023 году в планах увеличить производство молока, мяса, овощей и картофеля. В работу уже включились пять городов: Ангарск, Саянск, Свирск, Братск, Усть-Илимск. Теперь каждый фермер четко знает, какой объем зерна, овощей, мяса или молока ему нужно будет производить в своем хозяйстве.

Сергей ГОМБОЕВ, МЭР НУКУТСКОГО РАЙОНА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ по СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ЭКОЛОГИИ и ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ при РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы ищем тот путь, решение тех проблем, обсуждая данный вопрос. Я считаю, что сегодня мы конструктивно обсудили все вопросы. Все мэры, коллеги, главы поселений остались довольны. То, что в таком выездном формате, я думаю, это правильное решение. Мы должны по территориям ездить, смотреть, кто как живет, кто чем дышит. Посмотреть, у кого какое развитие, какие минусы.

Также заместитель губернатора отметил: такой формат заседаний будут проводить и в будущем. Следующее заседание при региональном совете Иркутской области также пройдет на площадке одного из муниципалитетов. Выбрана она будет в зависимости от тематики совещания. А Нукутский район уже в 2019-м ждут положительные изменения. Здесь начинается строительство и капитальный ремонт соцучреждений: школа, ФАП, многопрофильная спортплощадка, дом культуры со спортзалом.