Межрегиональный муниципальный форум

Представители 27 регионов России и 5 профильных министерств страны приехали в Иркутск для участия в Межрегиональном форуме местного самоуправления.

Обсуждают в том числе формирование комфортной городской среды. Приангарье в этом направлении отметили как один из передовых регионов России.В этом зале сегодня почти 400 человек. Представители профильных министерств правительства России, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, главы муниципальных образований.

Николай Цуканов, помощник Президента РФ по вопросам местного самоуправления: Представители 5 федеральных министерств приехали сюда, в Иркутск. 27 регионов с разных совершенно округов. Это дает возможность сегодня понять, как люди живут в разных городах, в самых маленьких муниципалитетах, крупных столичных городах. Ну и в целом, можно сказать, пол страны собрались здесь, в Иркутске.

Одна из тем форума — формирование комфортной городской среды. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников рассказывает об опыте областного центра по реализации этой программы. С 2017 года в Иркутске привели в порядок 13 общественных пространств и 208 дворов. В этом году финансирование составит 564 миллиона. Также на форуме речь шла о роли граждан в решение вопросов местного значения, об актуальных проблемах территорий.

Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания Иркутской области: Мы все знаем, что такое местное самоуправление. Это там, где живут люди. Все проблемы там, все новации там. И нам есть, чем гордиться в Иркутской области. Мы раз за разом говорим об инициативном бюджетировании, наши !!! народные инициативы — то, что идет из местного самоуправления. Мы говорим сегодня о наказах избирателей, мы говорим о том, что у нас ТОСы набирают силу. Но прекрасно понимаем, что местному самоуправлению до совершенства еще очень далеко.

По мнению председателя Законодательного Собрания Сергея Брилки от качества решения вопросов территорий в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан. Такая же цель у проектов, представленных на форуме «Локомотивы роста», который сегодня же состоялся в Иркутске и собрал представителей со всей Сибири. Здесь говорят о прорывных новациях в промышленности, которые будут способствовать мощному развитию территорий.

Андрей Турчак, заместитель Председателя Совета Федерации и Федерального Собрания Иркутской области: Не обязательно проекты с большими капиталовложениями. Это могут быть проекты, которые требуют не значительную поддержку административную, которые могут дать толчок к региональному развитию. Может быть даже к межрегиональному. Линейка проектов самая широкая.

Региональные проекты, которые эксперты признают лучшими, получат федеральную поддержку.