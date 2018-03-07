Материнский капитал продлят до 2021 года

Об этом сегодня сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с женщинами-лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций.

Напомню, с 2012 года в области действует Закон о региональном капитале в 100 тыс. рублей, который выплачивается при рождении третьего и последующего ребенка. Его действие должно было прекратиться в декабре 2018-го года. Кроме того глава региона, передал Законодательному Собранию Приангарья рассмотреть еще один проект к закону, который дает возможность использовать материнский капитал частями.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Также в Законодательное собрание направлен проект закона который предусматривает ежегодную денежную выплату в размере 25 тысяч рублей за счет средств регионального материнского капитала тем семьям к которых третий ребенок и последующий родились в период с 1 января по 31 декабря 2017 года и их доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума. Для того чтобы вот этот перекос устранить.

Также на встрече подняли вопрос о поддержке общественных организаций и некоммерческих объединений. Так, в регионе проводится конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». В этом году его бюджет увеличат с 18 до 30 миллионов рублей.