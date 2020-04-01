Максимальный размер пособия по безработице увеличен в Иркутской области

По поручению главы региона Игоря Кобзева уже рассмотрены повышения с учетом районных коэффициентов. Так, в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице составит в южных районах — 14 тысяч 556 рублей, в северных – 15 тысяч 769 рублей. Сейчас пособия по безработице в максимальном размере получают более 4000 человек.