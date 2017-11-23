Лесхозы Приангарья объединят в одно учреждение

Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Сейчас в регионе работает 27 лесхозов, они обслуживают 64 млн гектаров тайги. По словам главы профильного ведомства, из-за децентрализации управлять учреждениями сложно. Поэтому предлагается реорганизовать иркутский областной лесхоз и присоединить к нему все остальные.

Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области: Предлагается отцентрализовать структуру управления учреждениями, что позволит обеспечить контроль за осуществляемой деятельностью на территории всей Иркутской области. Что, в свою очередь, обеспечит доведение единого государственного задания на территорию всей Иркутской области, даст возможность оперативно перераспределять силы и средства между районами области для выполнения мероприятий по предотвращению, локализации и тушению лесных пожаров без заключения договоров между лесхозами.

Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области: Как правило, говорят об экономии, которая будет достигнута. Как минимум, 27 директоров уже не потребуется. Из сектора людей, которые занимаются формальными вещами, а не производственной деятельностью, происходит перевод. То есть у вас появляется определенный резерв И задачи, которые вы сможете решать за счет этого резерва, востребованы и необходимы.

Сейчас во всех лесхозах работает более трех тысяч человек. По словам Сергея Шеверды, сокращений в ближайшее время не планируется, однако впоследствии кадровые изменения не исключены. Завершить процесс реорганизации планируется до начала пожароопасного сезона, то есть к марту 2018 года. После этого ведомство представит новый инвестиционный проект в области освоения лесов.