Иркутская область в 2020 году из федеральной казны получит 23 миллиарда рублей

Государственная Дума приняла бюджет на следующий год в первом чтении. Согласно документу доходы составят более 20 триллионов рублей, а расходы — 19,5. Профицит — 876 миллиардов. При этом прогноз на инфляцию на уровне 3%. Выступая перед СМИ, член комитета по бюджету и налогам, депутат от Иркутской области Михаил Щапов отметил: «Хотя поддержка регионов и увеличилась, предложенный правительством бюджет не отвечает вызовам, которые стоят перед Россией». По его мнению, государство систематически недофинансирует свои обязательства перед гражданами. При существующей схеме ветераны боевых действий, вставшие в очередь на жилье, получат сертификаты только через 6 лет. Крайне мал объем средств, направляемых на защиту лесов от пожаров, а также на санаторно-курортное лечение.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: На все наши замечания и предложения правительство говорит, что нет денег. Хотя деньги есть на льготы нефтяным компаниям. И эти льготы достигли уже астрономических сумм. Больше триллиона рублей. Деньги есть на финансирование объектов, у которых нет проектно-сметной документации. Деньги есть — 2 миллиона рублей — на те траты, которые контрольно-счетная палата признает неэффективными. Конечно, эта ситуация недопустимая.