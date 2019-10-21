Формирование областного бюджета на 2020 год вышло на завершающую стадию

Об этом заявили на заседании бюджетной комиссии, которое прошло в правительстве региона. В нем принимали участие также депутаты Законодательного собрания. Кроме того, обсудили и плановый период на 2020-2021 годы. Губернатор области назвал приоритетные направления, которыми правительство руководствовалось при формировании проекта бюджета. Сергей Левченко заявил: «Среди приоритетных тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сбалансированность местных бюджетов». Также выделят средства на реализацию национальных и соответствующих региональных проектов, предусмотрены расходы на финансирование по федеральной программе по ликвидации последствий летнего наводнения. Общий объем этой программы до 2024 года с учетом средств федерального и областного бюджетов почти 43 миллиарда рублей.