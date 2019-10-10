Финансирование Иркутской области из федерального бюджета обсуждают в комиссии по межбюджетным отношениям

23 миллиарда рублей — такую сумму уже на этапе первого чтения заложили в федеральном бюджете на финансирование для нашего региона в следующем году. А в прошлом она составляла 19,5 миллиардов. То есть сейчас сумма увеличилась на 3,5 миллиарда. Решение о финансировании на следующий год принято на заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям 9 октября. В комиссию входит депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов. Он считает, что объем поддержки может существенно вырасти. Так было в 2019 году, когда объем средств для нашего региона увеличился с 19,5 до 28,5 млрд рублей.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Мы рассчитываем, что эта сумма будет увеличена в течение года в виде поправок. В частности, по 2019 году эта сумма была увеличена. Около 28 миллиардов рублей. Поправками мы добились, чтобы Иркутская область получила еще 9 миллиардов рублей к той сумме, которая была запланирована изначально.

Михаил Щапов отметил: есть позиции, которые не устраивают уже сейчас. Например, сумма, которая заложена на полномочия в области лесных отношений. Сейчас она составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но регионам нужно как минимум в три раза больше денег. Нехватка средств — основная причина того, что каждый год площадь лесных пожаров растет. Поэтому при следующем чтении финансового документа будут предложены соответствующие поправки.